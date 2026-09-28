Longino & Cardenal torna all'utile nel primo semestre: Ebitda positivo a 493mila euro

(Teleborsa) - Longino & Cardenal , gruppo attivo nella distribuzione di prodotti fine-food e beverage quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre con ricavi in calo a 15,6 milioni di euro da 16,8 milioni (-7,3%), per la chiusura della filiale di New York (404mila euro di fatturato nel primo semestre 2025) e le tensioni in Medio Oriente che pesano su Dubai. Il margine di contribuzione resta a 4,1 milioni, in miglioramento in termini relativi (26,3% da 24,6%), mentre i costi di struttura calano a 3,6 milioni da 4,1 milioni. L'Ebitda torna positivo a 493mila euro (contro -417mila), l'Ebitda adjusted sale a 472mila da -6mila e l'utile netto è di 92mila euro, rispetto alla perdita di 1,3 milioni del primo semestre 2025.



L'indebitamento netto sale a 5,4 milioni da 4,9 milioni di fine 2025, ma migliora rispetto ai 6 milioni di giugno 2025. Il patrimonio netto di gruppo è pari a 3 milioni.



L'ad Uleri: ritorno all'utile grazie a controllo dei costi ed efficienze operative



"Nonostante un contesto geopolitico complesso, i ricavi consolidati si sono attestati a 15,6 milioni di euro, mentre il controllo dei costi e le efficienze operative hanno consentito di raggiungere un EBITDA positivo e un utile netto di 92 mila euro, a fronte della perdita registrata nel primo semestre 2025. La Capogruppo ha confermato la solidità della gestione, beneficiando delle azioni di efficientamento, dell’esternalizzazione della logistica e dell’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi operativi. Positivo anche il contributo delle principali controllate, in particolare Hong Kong e Il Satiro Danzante; quest’ultima ha ottenuto la certificazione BRCGS Food, proseguendo nel lavoro necessario per accedere al mercato statunitense", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Riccardo Uleri.



Focus sul secondo semestre



Sul secondo semestre, "storicamente più significativo", il management punta a "consolidare i risultati raggiunti, sostenere la crescita delle attività profittevoli e proseguire nel percorso di efficientamento".

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