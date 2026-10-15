Francoforte: prevalgono le vendite su Siemens Energy

(Teleborsa) - Ribasso per il leader delle energie rinnovabili , che tratta in perdita del 7,44% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Siemens Energy rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Siemens Energy mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 124,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 126,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 122,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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