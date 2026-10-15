Francoforte: performance negativa per Siemens

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia elettronica tedesca , che tratta con una perdita del 2,76%.



Lo scenario su base settimanale di Siemens rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico della società tech è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 269,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 265,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 273,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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