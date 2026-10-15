L'economia britannica è cresciuta inaspettatamente ad agosto

(Teleborsa) - Il prodotto interno lordo (PIL) mensile del Regno Unito è cresciuto dello 0,1% ad agosto 2026, dopo un incremento dello 0,4% a luglio 2026 (dato invariato) e una crescita dello 0,4% a giugno 2026 (dato rivisto al rialzo rispetto alla crescita dello 0,3% indicata nella nostra precedente pubblicazione). È quanto comunicato dall'Office for National Statistics. Le attese del mercato erano per un calo dello 0,1%.



La crescita registrata ad agosto è stata trainata da un aumento dello 0,8% nella produzione industriale, mentre il settore dei servizi non ha mostrato variazioni e il settore delle costruzioni ha registrato un calo dello 0,2%.



Su base annua la variazione è del +2,1%, rispetto al +1,7% atteso e al +0,7% del mese precedente.



Nel trimestre terminato ad agosto 2026, rispetto al trimestre terminato a maggio 2026, il PIL è cresciuto dello 0,7%, dopo incrementi dello 0,5% nel trimestre terminato a luglio 2026 e dello 0,5% nel trimestre terminato a giugno 2026.



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

Condividi

```