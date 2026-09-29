Milano 11:44
52.179 +0,81%
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Dow Jones 28-set
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Prezzi produzione Italia (MoM) in agosto

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Prezzi produzione Italia (MoM) in agosto
Italia, Prezzi produzione in agosto su base mensile (MoM) +2,4%, in aumento rispetto al precedente +2,3%.
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