Parigi: scambi negativi per Legrand

(Teleborsa) - Retrocede il Gruppo industriale francese , con un ribasso del 2,21%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Legrand rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo del produttore di materiale elettrico sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 144,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 139,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 149,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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