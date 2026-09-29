Parigi: Legrand, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il Gruppo industriale francese, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,60%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Legrand mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,53%, rispetto a -0,57% dell'indice di Parigi).
Lo scenario tecnico del produttore di materiale elettrico mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 142,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 144,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 140,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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