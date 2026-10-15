Londra: si concentrano le vendite su IMI

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi , che presenta una flessione del 3,33% sui valori precedenti.



L'andamento di IMI nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di IMI mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28,68 sterline con area di resistenza individuata a quota 29,74. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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