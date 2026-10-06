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Parigi: andamento sostenuto per Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Eurofins Scientific
Avanza il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.
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