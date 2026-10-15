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Parigi: brillante l'andamento di Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento di Pernod Ricard
Rialzo marcato per il colosso degli alcolici, che tratta in utile del 3,48% sui valori precedenti.
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