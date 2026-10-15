Milano 16:15
49.231 -1,05%
Nasdaq 16:15
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Dow Jones 16:15
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Londra 16:15
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PhillyFed USA in ottobre

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PhillyFed USA in ottobre
USA, PhillyFed in ottobre pari a 20,9 punti, in calo rispetto al precedente 37,8 punti (la previsione era 28,2 punti).
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