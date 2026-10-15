Appuntamenti macroeconomici del 15 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 15/10/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3%; preced. -3,7%)
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -1,7%; preced. -0,2%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,6%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -21,8 Mld £; preced. -20,97 Mld £)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,4%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,7%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (atteso -0,1%; preced. 0%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 27,8 punti; preced. 37,8 punti)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 199K unità; preced. 197K unità)
14:30 USA: Empire State Index (preced. 7,6 punti)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,4%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,2%)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,8%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 0,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 85 Mld piedi cubi)
18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,19 Mln barili)
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