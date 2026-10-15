Milano 16:06
49.237 -1,04%
Nasdaq 16:06
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Dow Jones 16:06
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Londra 16:06
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Francoforte 16:06
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Empire State Index USA in ottobre

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Empire State Index USA in ottobre
USA, Empire State Index in ottobre pari a 25,5 punti, in aumento rispetto al precedente 7,6 punti (la previsione era 12,1 punti).
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