Milano 16:36
49.791 +1,00%
Nasdaq 16:36
30.843 +0,38%
Dow Jones 16:36
51.380 +0,29%
Londra 16:36
10.552 +1,06%
Francoforte 16:36
25.112 +1,23%

Fiducia consumatori Università Michigan USA in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Fiducia consumatori Università Michigan USA in ottobre
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in ottobre pari a 46,3 punti, in calo rispetto al precedente 48,1 punti (la previsione era 47,6 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```