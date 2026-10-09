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Fiducia consumatori Università Michigan USA in ottobre
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09 ottobre 2026 - 16.05
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Fiducia consumatori Università Michigan in ottobre pari a 46,3 punti
, in calo rispetto al precedente 48,1 punti (la previsione era 47,6 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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