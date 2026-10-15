PLC, proroga delle adesioni al 23 ottobre in caso mancato raggiungimento soglia opa 90%

Pendant Power non intende apportare alcuna revisione del prezzo

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa su PLC da Pendant Power, quest'ultima ha concordato con Borsa Italiana la proroga del periodo di adesione di ulteriori 5 giorni di Borsa Aperta, qualora all'esito del periodo di adesione, l'offerente non sia venuto a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 90% del capitale sociale dell'emittente.



Conseguentemente, in caso di la proroga, il periodo di adesione terminerà alle ore 17:30 del 23 ottobre prossimo, incluso e salvo ulteriori proroghe, con la data di pagamento che slitterà al 30 ottobre. Inoltre, non sono previsti incrementi del corrispettivo che, pertanto, rimarrà invariato.



In caso di mancata proroga del periodo di adesione, il termine è confermato per il 16 ottobre con pagamento il 23 ottobre.



Le adesioni odierne

Risulta che oggi, 15 ottobre, sono state presentate 135.294 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 660.716, pari al 9,61% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

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