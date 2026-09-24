"Buy" per McCormick
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Seduta trascurata per l'azienda che produce spezie e aromi, componente dell'S&P-500, che archivia la giornata con un timido 0% e presenta una situazione tecnica orientata al rialzo.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 49,09 USD, con stop loss individuato a quota 143,2 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```