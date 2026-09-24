"Buy" per McCormick

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Seduta trascurata per l' azienda che produce spezie e aromi , componente dell' S&P-500 , che archivia la giornata con un timido 0% e presenta una situazione tecnica orientata al rialzo.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 49,09 USD, con stop loss individuato a quota 143,2 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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