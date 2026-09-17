Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 16/09/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 16/09/2026 è stato pari a 2,97 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,15 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,34 miliardi di azioni, rispetto ai 0,35 miliardi precedenti.



Su 709 titoli trattati in Borsa Italiana, 251 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 434. Invariate le rimanenti 24 azioni.











(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)

Condividi

```