Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 15/09/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 15/09/2026 è stato pari a 3,15 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,48 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,35 miliardi di azioni, rispetto ai 0,43 miliardi precedenti.



A fronte dei 722 titoli trattati sulla piazza milanese, 390 azioni hanno chiuso in calo, mentre 291 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 41 azioni del listino italiano.









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