USA, peggiora l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia
(Teleborsa) - Peggiora più delle attese l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia (Stati Uniti). A ottobre, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly Fed) si è portato a 20,9 punti dai 37,8 di settembre. Le stime degli analisti indicavano una discesa fino a 28,2 punti.
Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno del distretto di Philadelphia ci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.
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