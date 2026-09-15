USA, Empire State Index di settembre cala più delle attese a 7,6 punti

(Teleborsa) - Peggiora l'indice manifatturiero Empire State di New York. A settembre, l'indicatore è infatti sceso a 7,6 punti dai 20,6 punti di agosto. Il dato è anche inferiore alle attese degli analisti che stimavano 14,8 punti.



L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.



Fra le varie componenti dell'indice, quello sui nuovi ordini è crollato a 2 da 17,3 punti, mentre quello spedizioni ha virato a -3,2 da positivi 11,7 punti. L'indice sugli ordini inevasi si è attestato a 5,9 da 15,5 e quello sui tempi di consegna a 18,8 da 20,6 punti.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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