Aeroporto Catania, seconda fase della privatizzazione: operatori visitano scalo

(Teleborsa) - Prende il via la seconda fase della privatizzazione dei due Aeroporti di Catania e Comiso, gestiti da SAC, che ha visto arrivare 14 manifestazioni di interese da parte degli operatori, di cui 10 ammessi alla fase successiva: America Airports S.A., Royal Schiphol Group, Mundys S.p.A., Adani Airport Holdings Limited, Save S.p.A., 2I Aeroporti S.p.A., Mag Overseas Investment Ltd, Oman Airports Management Company, Macquarie European Infrastructure Fund, Vinci Airports s.a.s.



La fase due prevede, come da programma, le visite presso i due scali siciliani, che consentiranno ai soggetti partecipanti di conoscere direttamente le infrastrutture, gli spazi e le attivita` degli aeroporti, nell’ambito delle attivita` di approfondimento previste dalla procedura.



Il successivo passaggio e` rappresentato dalla presentazione delle offerte non vincolanti, il cui termine e` attualmente fissato al 12 novembre 2026. Una volta ricevute le offerte, SAC le valuterà, supportata dagli advisor, per poi dare il via alla presentazione delle offerte vincolanti, la cui scadenza è ancora da defnire, e poi alla fase conclusiva del percorso di selezione.



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