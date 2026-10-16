Analisi Tecnica: USD/YEN del 15/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un timido -0,19%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 158,411. Primo supporto a 157,815. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 157,617.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)