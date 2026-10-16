Milano 10:44
49.848 +0,91%
Nasdaq 15-ott
29.936 0,00%
Dow Jones 15-ott
52.178 +1,08%
Londra 10:44
10.839 -0,01%
Francoforte 10:44
25.645 +1,03%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,16%

Hang Seng a 24.353,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,16%
Indice Hang Seng +0,16% a quota 24.353,69 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```