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Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,55%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.180,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,55%
Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,55% e archivia la seduta a 24.180,4 punti.
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