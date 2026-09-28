De' Longhi, buyback per oltre 1,9 milioni di euro

(Teleborsa) - De' Longhi ha comunicato che tra il 21 e il 25 settembre 2026, ha acquistato complessivamente 49.301 azioni proprie, pari allo 0,0326% del numero complessivo di azioni ordinarie, al prezzo medio ponderato di 39,4973 euro, per un controvalore pari a 1.947.256,32 euro.



A seguito delle operazioni compiute nell'ambito del programma, al 25 settembre la società di Treviso detiene 3.185.920 azioni proprie, corrispondenti al 2,1058% del numero complessivo di azioni ordinarie.





Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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