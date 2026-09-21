De' Longhi, rilevate azioni proprie per 2,44 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 14 ed il 18 settembre 2026, complessivamente 62.628 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 38,9653 euro, per un controvalore pari a 2.440.315,99 euro.
A seguito delle operazioni compiute nell'ambito del buyback, al 18 settembre il produttore di elettrodomestici detiene 3.136.619 azioni proprie, pari al 2,0732% del numero complessivo di azioni ordinarie.
A Milano, intanto, discreta la performance di De' Longhi, che si attesta a 39,12 euro, in lieve aumento dello 0,67%.
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