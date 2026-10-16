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Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Utilities
Performance positiva per l'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la giornata in aumento dell'1,04% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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