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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo continua la giornata in aumento dell'1,15%.
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