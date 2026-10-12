Milano 17:35
50.035 +0,58%
Nasdaq 18:25
30.705 -0,58%
Dow Jones 18:25
51.859 +0,39%
Londra 17:35
10.656 +0,99%
Francoforte 17:35
25.278 +0,76%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Banks
In rialzo l'indice bancario europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 294,02 punti.
Condividi
```