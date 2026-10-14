Francoforte: scambi al rialzo per AUMOVIO
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società tedesca di tecnologia automobilistica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AUMOVIO, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo del fornitore di componenti e software per auto evidenzia un declino dei corsi verso area 34,58 Euro con prima area di resistenza vista a 35,63. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 33,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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