Francoforte: nuovo spunto rialzista per AUMOVIO

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società tedesca di tecnologia automobilistica , in guadagno del 2,69% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di AUMOVIO rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La situazione di medio periodo del fornitore di componenti e software per auto resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 35,37 Euro. Supporto visto a quota 35,07. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 35,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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