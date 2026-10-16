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Francoforte: nuovo spunto rialzista per AUMOVIO

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per AUMOVIO
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società tedesca di tecnologia automobilistica, in guadagno del 2,69% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di AUMOVIO rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo del fornitore di componenti e software per auto resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 35,37 Euro. Supporto visto a quota 35,07. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 35,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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