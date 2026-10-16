Francoforte: in forte denaro Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Rialzo per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,95%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Volkswagen AG Pref evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Volkswagen AG Pref rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Volkswagen AG Pref mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 67,81 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 70,33. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 66,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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