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/ PIL Francia (QoQ) nel terzo trimestre
PIL Francia (QoQ) nel terzo trimestre
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27 novembre 2026 - 09.20
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Francia,
PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,2%
, in calo rispetto al precedente 0% (la previsione era -0,1%).
(Foto: di Pexels da Pixabay)
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