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Germania, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
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25 novembre 2026 - 08.05
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PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,2%).
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