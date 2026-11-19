Zona Euro, stabile il surplus delle partite correnti in settembre

A 12 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel mese di settembre, la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 12 miliardi di euro, sostanzialmente invariato rispetto al mese precedente.



Secondo le rilevazioni della BCE, il surplus nei dodici mesi a settembre 2026 si è attestato a 248 miliardi di euro (pari all'1,5% del PIL dell'Area Euro) in calo dai 279 miliardi (pari all'1,8% del PIL) dell'anno prima.



In dettaglio, la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 16 miliardi, quella dei beni di 14 miliardi. La partita primaria dei redditi ha evidenziato un passivo di 1 miliardi e quella secondaria un deficit di 16 miliardi.



(Foto: © iloveotto/123RF)

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