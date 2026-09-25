Allcore, semestre di transizione con focus sull’AI: PFN positiva sale a 3,8 milioni

(Teleborsa) - Il primo semestre 2026 di Allcore
, attiva nella consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane con un modello AI-driven, si chiude con ricavi
delle vendite pari a Euro 19,3 milioni (Euro 22,8 milioni nel primo semestre 2025) e un valore della produzione
a Euro 20,0 milioni (Euro 23,9 milioni). Il confronto non è tuttavia omogeneo in quanto il primo semestre 2025 comprendeva ancora le attività real estate, uscite dal perimetro il 30 giugno 2025 con il deconsolidamento di Brixa S.r.l. (ex Re Business S.r.l.) e di RSM S.r.l., che avevano contribuito per Euro 1,0 milioni al valore della produzione. A perimetro omogeneo il valore della produzione si riduce del 12,6%.
L'EBITDA
è pari a Euro 0,7 milioni, contro Euro 2,4 milioni del primo semestre 2025 ed Euro 1,8 milioni a perimetro omogeneo, al netto degli Euro 0,7 milioni riferiti al real estate. Oltre al diverso perimetro, sul margine hanno inciso i costi di avvio dei nuovi canali commerciali, Allcore Professional Network e Partnership, e il rafforzamento delle strutture commerciali. Questi costi sono stati sostenuti nel semestre, mentre i ricavi collegati matureranno nei periodi successivi. Ha pesato anche la minore resa del digital marketing, in un mercato dell'advertising online che è cambiato. Il Gruppo è intervenuto riorganizzando la struttura dedicata e, nell'ultima parte del semestre, il ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) è tornato a salire verso i livelli del 2024.
Dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,4 milioni, il risultato netto
di Gruppo è negativo per Euro 0,5 milioni, contro un utile di Euro 0,7 milioni nel primo semestre 2025. Il dato comprende un provento fiscale di Euro 0,3 milioni legato al regime Patent Box applicato da Yuxme S.r.l. ai costi di ricerca e sviluppo del 2025.
La Posizione Finanziaria Netta
mostra cassa positiva per Euro 3,8 milioni, in crescita rispetto a Euro 3,5 milioni di fine 2025. A questa si aggiungono Euro 1,2 milioni tra tesoreria in criptovalute e titoli non ancora liquidati. Nei 12 mesi la gestione operativa ha generato cassa per oltre Euro 1,3 milioni e il patrimonio netto di Gruppo è pari a Euro 14,5 milioni.
Gli investimenti
del semestre ammontano a Euro 1,2 milioni, finanziati interamente con risorse proprie e destinati per la maggior parte allo sviluppo degli algoritmi di intelligenza artificiale di Yuxme e di Allcore Mind.Outlook
Nella seconda parte dell'anno il Gruppo punta a un progressivo recupero della marginalità
. I costi di avvio dei nuovi canali commerciali sono già stati sostenuti nel primo semestre, mentre i relativi ricavi matureranno in modo graduale. Vanno nella stessa direzione il recupero di efficienza del digital marketing e il piano di riduzione dei costi, che il Gruppo affronta con una struttura finanziaria solida e senza indebitamento netto.Gianluca Massini Rosati
, Presidente e Amministratore Delegato di Allcore, ha commentato: "Il primo semestre ha risentito del cambio di perimetro e degli investimenti fatti per aprire nuovi canali commerciali. Sono costi che abbiamo già sostenuto, mentre i ricavi
arriveranno nei prossimi mesi. Intanto la cassa è cresciuta e il digital marketing, dopo gli interventi avviati nel semestre, sta tornando verso i rendimenti del 2024. Nella BU Pianificazione Fiscale abbiamo scelto di puntare di più sui canali relazionali, che richiedono più tempo per trasformare un contatto in un cliente, e nel secondo semestre ne stiamo già vedendo il ritorno. Le altre Business Unit, esclusa AI, sono ora in positivo: la riorganizzazione fatta nel 2025 ha dato i risultati che ci aspettavamo. Tra le direttrici strategiche future,
particolare rilievo assumono l’AI di Yuxme che ha superato il 90% delle registrazioni contabili automatiche ed è ormai pronta a collegarsi con tutti i principali gestionali, e l’evoluzione di Allcore Professional Network dove facendo leva sulla tecnologia, porteremo decine di studi professionali dentro il Gruppo, con un veicolo in cui i professionisti diventano nostri soci e continuano a seguire i propri clienti. È la strada più diretta per ampliare la clientela che gestiamo e rendere i nostri ricavi ancora più ricorrenti".