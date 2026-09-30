Matica Fintec, ricavi e redditività volano nel primo semestre

(Teleborsa) - Matica Fintec , PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi ad alta tecnologia per l'emissione di card digitali destinate a istituzioni finanziarie e governative, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2026. I risultati evidenziano la prosecuzione del percorso di crescita e l'effetto dell'ampliamento del perimetro di consolidamento, che include le società acquisite UbiQ Software, DISK, Credence ID e Panini S.p.A. (incorporata con efficacia dal 1° marzo 2026).



I risultati



Nel primo semestre 2026, i Ricavi e proventi consolidati si attestano a 43,5 milioni di euro (rispetto ai 10,7 milioni del pari periodo 2025 non omogeneo). Su base pro-forma – assumendo l'efficacia delle acquisizioni dal 1° gennaio 2025 – i Ricavi e proventi registrano un incremento a 43,5 milioni di euro rispetto ai 42,5 milioni al 30 giugno 2025.



L'EBITDA consolida a 6,7 milioni di euro (rispetto ai 2,5 milioni registrati nel 1H 2025 storico e ai 6,3 milioni pro-forma), segnando un incremento dell'EBITDA Margin al 15,4% (dal 14,8% pro-forma, +0,7 punti percentuali). L'aumento della marginalità beneficia dell'ottimizzazione dei costi, delle sinergie operative e commerciali generate dall'integrazione societaria e da un mix di vendita più favorevole. L'EBIT (risultato operativo) si attesta a 4,4 milioni di euro, a fronte di ammortamenti e accantonamenti per 2,3 milioni. L'Utile netto chiude a 2,0 milioni di euro (0,6 milioni nel primo semestre 2025).



L'Indebitamento Finanziario Netto si attesta a 31,8 milioni di euro, registrando un incremento di circa 2,3 milioni rispetto ai 29,5 milioni di fine 2025, a fronte di disponibilità liquide per 8,6 milioni di euro (3,9 milioni al 31 dicembre 2025).



Il commento del CEO



"Il primo semestre 2026 conferma la solidità del percorso di crescita intrapreso dal Gruppo, con un ulteriore rafforzamento della struttura industriale, della crescita organica e della profittabilità", ha dichiarato Sandro Camilleri, Presidente di Matica Fintec. "L’ampliamento delle nostre competenze nei mercati dell’identità digitale, del Mobile ID e della biometria, insieme al consolidamento delle attività nell’emissione sicura di documenti e carte, ci permette di operare oggi su un’offerta sempre più completa e a maggiore valore aggiunto. Continueremo a focalizzarci sull’integrazione e sulla valorizzazione delle nostre attività, con l’obiettivo di sostenere una crescita equilibrata e profittevole e di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento internazionale".



L'outlook



L'evoluzione gestionale beneficia delle operazioni di crescita per linee esterne concluse nel 2025 e dell'integrazione di Credence ID, che ha ampliato il raggio d'azione nei segmenti Mobile ID e biometria per l'offerta integrata di identità fisica e digitale. Nel corso del semestre si segnala inoltre l'aggiudicazione di un contratto internazionale in Medio Oriente di valore superiore ai 3 milioni di dollari per la fornitura di sistemi destinati all'emissione di carte d'identità nazionali. Il Gruppo punta a valorizzare la nuova piattaforma industriale e tecnologica a supporto dello sviluppo commerciale nei settori governativo e finanziario su scala internazionale.

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