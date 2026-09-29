Tradelab, ricavi ed Ebitda in crescita nel primo semestre

Leggera perdita dopo ammortamenti più che triplicati

(Teleborsa) - Tradelab premette che, per effetto della fusione per incorporazione di Metrica Ricerche e TradeLab Advanced Analytics, perfezionata il 21 gennaio 2026 con effetti contabili a decorrere dal 1° gennaio 2026, la relazione semestrale al 30 giugno 2026 è redatta su base individuale. I dati posti a confronto al 30 giugno 2025 sono i dati consolidati del Gruppo TradeLab: il perimetro di riferimento è pertanto omogeneo e i due periodi sono comparabili.



I dati del semestre

Nel primo semestre 2026 TradeLab ha registrato Ricavi totali pari a Euro 3,21 milioni, in crescita del 9,9% rispetto a Euro 2,93 milioni del primo semestre 2025. Il Valore della Produzione ha superato Euro 3,52 milioni (+15,4%) e include costi capitalizzati per Euro 0,13 milioni (Euro 0,10 milioni nel 2025) e altri ricavi e proventi per Euro 0,18 milioni (Euro 0,03 milioni), questi ultimi riconducibili al contributo della Regione Lombardia sui costi in conto esercizio e al credito d’imposta per i costi di quotazione su Euronext Growth Milan.



L’EBITDA si attesta a Euro 0,46 milioni, in crescita del 48,1% rispetto a Euro 0,31 milioni del primo semestre 2025, con EBITDA margin sul Valore della Produzione in aumento dal 10,2% al 13,1%.



Gli ammortamenti e le svalutazioni passano da Euro 0,19 milioni a Euro 0,52 milioni, per effetto principalmente dell’ammortamento della piattaforma, acquisita con il ramo d’azienda da Mare Group, e dell’entrata in ammortamento delle piattaforme sviluppate internamente. Il maggiore carico di ammortamenti determina un EBIT negativo per Euro 0,06 milioni (positivo per Euro 0,12 milioni al 30 giugno 2025) e un risultato di periodo negativo per Euro 0,07 milioni (positivo per Euro 0,11 milioni). Si tratta di componenti non monetarie, correlate a investimenti già sostenuti e destinati a generare ricavi nei prossimi esercizi.



Al 30 giugno 2026 la Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 0,43 milioni, rispetto a Euro 0,51 milioni al 31 dicembre 2025.



Le prospettive

Anche nei primi mesi del secondo semestre l’andamento delle vendite e della marginalità si conferma favorevole per le diverse linee di business. La Società prosegue nello sviluppo delle piattaforme proprietarie e nell’attività di ricerca e valutazione di opportunità di M&A,

coerentemente con l’indirizzo strategico di affiancare alla crescita organica lo sviluppo per linee esterne.



Le parole dell'AD

Massimo Viganò, amministratore delegato di TradeLab, ha commentato: "Il primo semestre 2026 conferma la direzione che ci siamo dati al momento della quotazione: crescere sulle componenti più scalabili dell’offerta e trasformare la nostra conoscenza dei mercati in prodotti proprietari".





Condividi

```