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Unione Europea, Prezzi produzione (MoM) in agosto

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Unione Europea, Prezzi produzione (MoM) in agosto
Unione Europea, Prezzi produzione in agosto su base mensile (MoM) +1,9%, in aumento rispetto al precedente +1,6% (in linea con le stime degli analisti).
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