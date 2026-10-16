Ucraina: Papa chiama Putin, Trump strappa con Zelensky (che ringrazia l'Ue)

(Teleborsa) - Papa Leone XIV e il presidente russo Vladimir Putin
hanno avuto questo pomeriggio una conversazione telefonica. "Nel corso della conversazione
, il Santo Padre ha espresso viva preoccupazione per la grave situazione umanitaria nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, chiedendo una tregua
per consentire l'arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l'evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile. Il Santo Padre
ha infine ribadito l'impegno della Santa Sede a favore del dialogo e della pace". Lo riferisce la sala stampa vaticana.
Nella conversazione Vladimir Putin "ha sottolineato l'importanza della cooperazione russo-vaticana nella promozione di valori spirituali e morali unificanti e nella protezione dei cristiani
e dei luoghi di culto cristiani in diverse regioni del mondo", afferma il Cremlino, citato dall'agenzia Ria Novosti.
Lo strappo di Trump: Zelensky? "Non sono un suo grande fan"
Intanto, arrivano le parole di Trump tutt'altro che al miele verso Volodymyr Zelensky che "non è una persona facile con cui avere a che fare. Non sono un suo grande fan.
Penso che sia più difficile avere a che fare con lui che con Vladimir Putin", ha detto il presidente Usa in un'intervista a Newsmax, ribadendo che servono elezioni in Ucraina. "Putin odia Zelensky e Zelensky odia Putin. Quando c'è questo tipo di odio è difficile risolvere le cose", ha aggiunto il presidente sottolineando che "se le elezioni" del 2020 non fossero state truccate, la guerra non sarebbe mai iniziata".
Zelensky ringrazia l'Ue
E, nel corso del discorso rivolto ai leader europei al vertice Ue, Zelensky
sottolinea che "l'anno prossimo la guerra costerà 155 miliardi di euro. E abbiamo bisogno di almeno altri 70 miliardi di euro da parte vostra:
per la difesa, per le armi e per la nostra resilienza. Si tratta di una cifra realistica. E vi chiedo di trovare questo sostegno. Ci aiuterà a tenere a bada la Russia".
L'Europa ha il numero di intercettori Patriot "necessario per permetterci di superare l'inverno" ha detto il leader ucraino in conferenza stampa al Consiglio Europeo. "Allo stesso tempo, procederemo con il progetto Freja per arrivare alla nostra difesa missilistica, ce la faremo: se ora ci uniamo tutti e l'Europa ci sostiene il futuro sarà più facile".
"Dobbiamo sostenere l'Ucraina, sarà inverno duro"
Europa che conferma il sostegno a Kiev.
"Sono felice di essere qui, sono davvero grato per l'enorme sostegno che riceviamo dal Consiglio dell'Ue, dalla Commissione e dai leader europei, veri leader, che sono stati al nostri fianco fin dall'inizio della guerra",
dice Zelensky. "La situazione è davvero grave. Dobbiamo sostenere l'Ucraina anche per aiutarla a superare l'inverno, perché sarà un inverno duro"
, le parole dell'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas