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Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 ottobre

Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un trascurabile -0,05%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 158,208, con il supporto più immediato individuato in area 157,814. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 157,682.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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