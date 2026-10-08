Medisolve, rifinanziamento da 70 milioni per crescita e acquisizioni

(Teleborsa) - Medisolve rafforza la propria struttura finanziaria e prepara una nuova fase di espansione in Europa. Il Gruppo, attivo nei servizi di ingegneria clinica, manutenzione e gestione integrata delle tecnologie sanitarie, ha completato un’operazione di rifinanziamento con il supporto di Barings e Deutsche Bank, affiancati da Mediobanca in qualità di Debt Advisor. L’accordo prevede il rifinanziamento delle linee esistenti e ulteriori finanziamenti per 70 milioni di euro, destinati alla crescita organica e a nuove acquisizioni.



L’operazione arriva dopo un triennio di sviluppo che ha modificato dimensioni e presenza geografica dell’azienda. Medisolve ha superato i 200 milioni di euro di fatturato e i mille dipendenti, con personale dedicato operativo in oltre 300 strutture sanitarie europee. La presenza del Gruppo si estende oggi tra Italia, Spagna, Portogallo, Germania e Austria.



Tre anni fa il fatturato era di circa 130 milioni di euro e l’attività si concentrava prevalentemente sul mercato italiano. Da allora, sette acquisizioni, per un valore complessivo di circa 60 milioni di euro, hanno sostenuto l’espansione internazionale e l’ampliamento delle competenze tecniche.



"Negli ultimi anni abbiamo costruito un Gruppo sempre più internazionale, integrando competenze altamente specialistiche e ampliando la nostra presenza in Europa. Le nuove risorse ci consentiranno di continuare a investire in competenze, tecnologie e nuovi mercati, mantenendo al centro la qualità dei servizi che offriamo alle strutture sanitarie", ha dichiarato Angelo Maresca, CEO di Medisolve.



"Il completamento di questa operazione non rappresenta semplicemente un rifinanziamento, ma riflette la forte fiducia del mercato nella solidità del nostro modello di business e nella nostra disciplina finanziaria», ha affermato Nicola Antognetti, Group CFO. «L’estensione delle scadenze e le nuove linee di credito ci garantiscono la flessibilità finanziaria necessaria per accelerare l’attuazione del nostro piano strategico, sostenendo sia la crescita organica sia le opportunità di sviluppo per linee esterne".

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