InnoTrans 2026: Trenitalia (Gruppo FS) e Alstom presentano nuovo Intercity 200

(Teleborsa) - Trenitalia (Gruppo FS) e Alstom hanno presentato oggi il nuovo Intercity 200, capace di raggiungere i 200 km/h, a InnoTrans, la fiera internazionale leader per la tecnologia dei trasporti, in programma dal 22 al 25 settembre a Berlino.



Alla presentazione hanno partecipato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Martin Sion, CEO Alstom, Simone Gorini, Direttore Generale di Trenitalia, e Michele Viale, Managing Director Alstom Italia.







Il nuovo Intercity 200, progettato per Trenitalia da Alstom a partire dalla piattaforma dei treni regionali Coradia Stream, punta a coniugare innovazione tecnologica, comfort e sostenibilità al servizio dei viaggiatori. Costruito in Italia utilizzando una selezione di materiali sostenibili, è riciclabile fino al 94% e ha un tasso di recuperabilità del 96%. Inoltre, garantisce una riduzione fino al 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.



Con una velocità massima di 200 km/h, il treno Coradia Stream di Alstom garantisce collegamenti più rapidi e, all’interno, i passeggeri possono trovare ambienti accoglienti e funzionali. A bordo sono presenti sedute prodotte con materiali riciclati, un sistema avanzato di climatizzazione, prese elettriche individuali, spazi dedicati alle famiglie e punti ristoro automatizzati. Il design degli interni è stato completamente rinnovato per creare un’esperienza di viaggio più piacevole, con cromie calde e materiali selezionati per garantire comfort e durabilità.



Il treno, infine, presenta interni ampi che contano 403 posti a sedere, 3 postazioni PRM e 8 postazioni per biciclette, con possibilità di ricarica per le versioni elettriche.



Dal punto di vista tecnologico, il convoglio integra sistemi digitali avanzati, sviluppati da Alstom, per il controllo e la gestione del treno e per la manutenzione predittiva. Grazie all’analisi continua dei dati e il monitoraggio in tempo reale, queste tecnologie permettono di anticipare le esigenze di manutenzione, ridurre gli interventi non programmati e ottimizzare l’affidabilità e l’efficienza del treno lungo l'intero ciclo di vita.





Il nuovo Intercity 200 - spiega la nota - è parte di un investimento complessivo di Trenitalia da circa 500 milioni di euro, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’acquisto di 38 nuovi treni Intercity. Grazie a questi investimenti, Trenitalia ha rinnovato profondamente l’offerta di media e lunga percorrenza su tutto il territorio nazionale, anche sulle linee meno servite e non elettrificate. L’obiettivo è coniugare innovazione tecnologica, accessibilità e sostenibilità, offrendo ai passeggeri servizi più efficienti, affidabili e a ridotto impatto ambientale. I nuovi treni garantiscono infatti migliori prestazioni operative, minori emissioni e una maggiore flessibilità di esercizio anche sulle linee a trazione mista o prive di elettrificazione.



I nuovi Intercity, si legge ancora , rappresentano "una leva concreta per ridurre i divari infrastrutturali tra le aree del Paese, promuovendo l’equità territoriale e l’accessibilità su tutta la rete nazionale. I fondi PNRR (inclusivi dei fondi della missione REPowerEU) hanno reso possibile l’avvio di una trasformazione che interessa in particolare le aree del Centro-Sud e le linee non elettrificate, assi strategici per la coesione sociale e lo sviluppo locale. Le nuove tecnologie introdotte consentono infatti di portare servizi di qualità anche su tratte finora meno coperte da convogli moderni, garantendo maggiore comfort, affidabilità e puntualità".

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