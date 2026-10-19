Milano 17:35
49.086 -1,55%
Nasdaq 20:04
29.546 +1,23%
Dow Jones 20:04
51.997 -0,01%
Londra 17:35
10.765 -1,08%
Francoforte 17:35
25.320 -1,18%

EURO STOXX Utilities, quotazioni in calo a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
EURO STOXX Utilities, quotazioni in calo a Eurozona
Viene venduto parecchio l'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la seduta a 562,19 punti.
Condividi
```