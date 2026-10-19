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Eurozona: l'EURO STOXX Banks scende verso 284,48 punti

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Banks scende verso 284,48 punti
Si abbattono le vendite sull'indice bancario europeo, che continua la giornata a 286,14 punti, in forte calo dell'1,73%.
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