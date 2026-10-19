Francia, dopo i saccheggi Lecornu ordina "alcuni coprifuoco"

Macron respinge le dimissioni di Nuñez. Bloccato il Louvre.

(Teleborsa) - Il premier francese Sébastien Lecornu ha chiesto ai prefetti di "disporre alcuni coprifuoco" da stasera, dopo il fine settimana di caos e saccheggi seguito alle manifestazioni di sabato contro il carovita a Parigi, Marsiglia, Lione e Bordeaux. Le misure saranno "parziali" e "localizzate", per proteggere i negozi. Lo stato d'emergenza sarà decretato solo "se utile", ma al momento i coprifuoco "sembrano più adatti". La mappa sarà resa nota nel pomeriggio, dopo il confronto con i sindaci.



Danni e sostegni



Almeno 3.000 attività commerciali sono state danneggiate o saccheggiate. Lecornu ha annunciato la cassa integrazione dal giorno dopo, coperta subito al 100%, e un fondo di sostegno specifico: "Non possiamo permettere che questa vicenda provochi ripercussioni sociali negative. C'è bisogno di liquidità".



Le responsabilità



Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha ammesso che la polizia ha "perso il controllo" in alcune città, per una "mancanza di previsione", e ha offerto le dimissioni "poiché mi sentivo responsabile di tutto ciò che è accaduto". Macron le ha respinte per garantire "continuità nella guida delle forze dell'ordine", chiedendo trasparenza su lacune di pianificazione e intelligence e "nuovi metodi operativi". Per il ministro della Giustizia Gérald Darmanin, "abbiamo indubbiamente fallito: c'è stata una lacuna nell'intelligence". Lecornu attribuisce i disordini all'ultrasinistra di giorno e ai "delinquenti comuni" la sera, e le imputa di voler seminare "un profondo disordine fino alle presidenziali" di primavera. Da oggi, ha annunciato, parte "un'enorme operazione giudiziaria".



Fermi e Louvre



Nel fine settimana ci sono stati 2.331 fermi in Francia, secondo Darmanin, per il 70% maggiorenni, "molto spesso già noti alle forze dell'ordine". Dalle 9 una cinquantina di studenti dell'École du Louvre ha bloccato l'accesso al museo in solidarietà con i liceali, e il museo è chiuso "a causa di un movimento sociale studentesco". La data coincide con il primo anniversario del furto dei gioielli della Corona.



Ue e prossime tappe



La Commissione europea ha definito "inaccettabili" saccheggi e incendi, chiedendo di tutelare il diritto di manifestare pacificamente e ricordando alle piattaforme gli obblighi del Dsa. I gilet gialli hanno già annunciato un "secondo atto" della protesta sabato.

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