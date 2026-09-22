Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Francoforte: scambi in positivo per Auto1

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Auto1
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Auto1, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,67%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Auto1 rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,17 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,94. Il peggioramento di Auto1 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```