Francoforte: scambi in positivo per Auto1

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Auto1 , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,67%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Auto1 rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,17 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,94. Il peggioramento di Auto1 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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