Francoforte: scambi al rialzo per Nemetschek

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di software per architettura e costruzioni , con una variazione percentuale del 3,06%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nemetschek più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, la società tedesca di software per edilizia e media è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 76,43 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 74,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 78,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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