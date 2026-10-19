Francoforte: scambi al rialzo per Nemetschek
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di software per architettura e costruzioni, con una variazione percentuale del 3,06%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nemetschek più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la società tedesca di software per edilizia e media è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 76,43 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 74,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 78,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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