Milano 11:49
49.155 -1,41%
Nasdaq 16-ott
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Dow Jones 16-ott
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Londra 11:49
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Francoforte 11:49
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Indicazioni rialziste per Stellantis

Finanza
Indicazioni rialziste per Stellantis
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Seduta decisamente positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, parte del CAC40, che ha terminato in rialzo del 2,61%.


Operatività odierna:
Le azioni di Stellantis, su questi prezzi fissati a 3,985 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 3,825 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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