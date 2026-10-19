Indicazioni rialziste per Stellantis

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Seduta decisamente positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , parte del CAC40 , che ha terminato in rialzo del 2,61%.





Operatività odierna:

Le azioni di Stellantis , su questi prezzi fissati a 3,985 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 3,825 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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