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Indice NAHB USA in ottobre
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19 ottobre 2026 - 16.20
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Indice NAHB in ottobre pari a 29 punti
, in calo rispetto al precedente 32 punti (la previsione era 31 punti).
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