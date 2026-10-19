Milano 17:35
49.086 -1,55%
Nasdaq 19:54
29.553 +1,25%
Dow Jones 19:54
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.320 -1,18%

Indice NAHB USA in ottobre

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Indice NAHB USA in ottobre
USA, Indice NAHB in ottobre pari a 29 punti, in calo rispetto al precedente 32 punti (la previsione era 31 punti).
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